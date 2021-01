Testpflicht und Quarantäne : Parteipräsidenten wollen Grenzregime verschärfen

Die Chefs der grossen Parteien fordern den Bundesrat in einem gemeinsamen Brief auf, strengere Einreisebedingungen für Touristen, Grenzgänger und Rückreisende zu erlassen.

In einem Brief schlagen sie ein Testsystem und neue Quarantäneregeln für Einreisende und Rückkehrer vor.

Nun verlangen plötzlich alle Parteien von der SVP bis hin zu den Grünen an den Landesgrenzen ein umfassendes Testsystem, verbunden mit Quarantäneregeln. Es soll für Einreisende und Rückkehrer gelten. Das schreiben die Parteien in einem gemeinsamen Brief an den Bundesrat, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. Die Umsetzung der Forderung würde den Tourismus praktisch zum Erliegen bringen.