«Zum Schutz der Gesundheit» : SP sagt Parteitag in Basel ab und führt ihn digital durch

Die SP Schweiz führt ihren Parteitag von diesem Samstag, 17. Oktober, digital durch. Aufgrund der Quarantänemassnahmen hätten nicht alle Delegierten nach Basel reisen können.

Levrat ist froh, in der jetzigen Situation,..

Das Präsidium der SP Schweiz hat mit Blick auf die steigenden Corona-Fallzahlen und zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten entschieden, ihren Parteitag von diesem Samstag, 17. Oktober, digital durchzuführen. Dies hat die Partei am Donnerstagnachmittag mitgeteilt. Ursprünglich war die Veranstaltung in der Event Halle Basel geplant.

Aufgrund der Quarantänemassnahmen hätten aber zahlreiche Delegierte am Samstag nicht nach Basel reisen können.«Wir sind froh, in der gegenwärtig speziellen Situation flexibel reagieren und auf eine digitale Durchführung des Parteitags umstellen zu können», sagt SP-Parteipräsident Christian Levrat. «Das politische Leben muss trotz der aktuellen Einschränkungen aufrechterhalten werden. Zum Glück bietet die moderne Technik zahlreiche Möglichkeiten, die Mitbestimmung für unsere Parteimitglieder zu gewährleisten.»



Der Parteitag wird auf drei verschiedenen YouTube-Kanälen. Am Parteitag werden die Delegierten das neue Präsidium der SP Schweiz wählen und das Vizepräsidium sowie die Geschäftsleitung neu bestellen. Die Delegierten fassen ausserdem die Parolen für die eidgenössischen Volksabstimmungen vom 29. November.