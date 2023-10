Partielle Mondfinsternis: Der Jägermond schmückt den Himmel

Darum gehts Heute Abend findet eine partielle Mondfinsternis statt.

Nach 20 Uhr kann die Mondfinsternis bei uns beobachtet werden.

Dieser Vollmond war früher ein Zeichen für Jäger, in der hellen Mondnacht Wild zu jagen.

Die Tiere waren Ende Herbst gut angefuttert und lieferten den Jägern Vorrat für den Winter.

Bei der heutigen partiellen Mondfinsternis wird ein kleiner Teil an der rechten Seite der Mondscheibe vom Schatten der Erde verdeckt, wodurch es aussehen könnte, als hätte jemand einen «Biss» vom Mond genommen. Die Mondfinsternis des sogenannten Jägermonds (siehe unten) beginnt um etwa 20.01 Uhr, erreicht ihr Maximum um 22.14 Uhr und dauert bis 26 Minuten nach Mitternacht, wenn der Mond den Erdschatten wieder verlässt. Auch der Jupiter, der grösste Planet im Sonnensystem, wird in nur wenigen Grad Entfernung vom Mond sichtbar sein. Wer einen guten Feldstecher zur Hand nimmt, kann vielleicht sogar die vier grossen Monde des Jupiters entdecken.

Beobachten kannst du diesen symbolischen Übergang in die Wintermonate am besten von einem Ort mit möglichst geringer Lichtverschmutzung. Dabei musst du für einmal nicht auf eine freie Horizontsicht achten, da der Mond während der gesamten sichtbaren Finsternis zwischen 27 und 50 Grad hoch am Himmel steht. Laut «MeteoNews» stehen die Chancen gut, das Spektakel wolkenfrei zu beobachten. Wenn du keine Möglichkeit hast, nach draussen zu gehen, kannst du die Mondfinsternis im Livestream von Timeanddate.com (Stream oben) oder im Livestream des Astronomen Gianluca Masi vom Virtual Telescope Project in der Nähe von Rom beobachten:

So kam der Jägermond zu seinem Namen

Passend zum Beginn der Halloween-Festivitäten hat der Vollmond in der Samstagnacht einen geschichtlich etwas blutigen Hintergrund. Der Jägermond (engl. Hunter’s Moon) bezeichnet den Vollmond im Oktober. Viele Menschen berichten während eines Vollmonds von Unruhe, Nervosität und Schlafstörungen. Auch unsere Vorfahren schliefen während dieser hellen Mondnächte möglicherweise wenig – denn die Zeit des Jägermondes war eine Zeit der nächtlichen Jagd nach Beute.

Der Jägermond hat Wurzeln in Überlieferungen der Algonkin, einem Stamm nordamerikanischer Ureinwohner. Der Begriff wurde jedoch zu Zeiten der Kolonialisierung auch in Teilen Europas verwendet. Laut diesen Traditionen machten sich Jäger das helle Mondlicht zunutze, um Tiere in der Nacht aufzuspüren, insbesondere jene Tiere, die im Herbst Nahrung auf den Feldern suchten, um sich für den Winter zu stärken. Der angefutterte Winterspeck machte das Wild für die Jäger zu besonders attraktiver Beute. So konnten sie die Vorräte für die bevorstehenden kalten Monate sichern.

Eine ähnliche partielle Mondfinsternis wird sich auch am Abend des 28. Oktobers abspielen. Der Schatten der Erde wird aber etwas kleiner sein – als hätte jemand einen kleinen Biss vom Mond genommen.

Nicht zu verwechseln: Erntemond und Jägermond Ernte- und Jägermond treten beide im Herbst auf und haben je nach Kultur andere Namen, Traditionen und Hintergründe, was zu Verwirrung führen kann. In den geläufigsten Definitionen in Nordamerika und Europa ist der Erntemond der Vollmond, der der herbstlichen Tag-und-Nacht-Gleiche am nächsten liegt, normalerweise im September (dieses Jahr am 23. September 2023). Der Erntemond markiert traditionell die Zeit, in der Bauern bei Mondschein ernten konnten. Der Jägermond folgt dem Erntemond dann als nächster Vollmond, meist im Oktober. Auf den geernteten Feldern waren die futtersuchenden Tiere dann für Jäger viel besser zu sehen.

Darum wird auch gefeiert

Dass die Halloween-Partys sich nun passend mit der partiellen Mondfinsternis des Jägermonds decken, ist Zufall, doch die hellen Oktobernächte veranlassen die Menschen verschiedener Kulturen zur Feier. In West Lafayette im US-Bundesstaat Indiana findet das Festival «Feast of the Hunter’s Moon» statt. An diesem Event stellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das jährliche Herbsttreffen der Franzosen und amerikanischen Ureinwohner nach, das Mitte des 18. Jahrhunderts in Fort Ouiatenon stattfanden.

In Indien wird das Erntefest «Sharad Purnima» gefeiert, das immer auf einen Vollmondtag im September oder Oktober fällt. An diesem traditionellen Mondfest werden landesweit eine Vielzahl von religiösen Aktivitäten durchgeführt.

Nachdem die Felder geerntet wurden, boten die hellen Oktobermonde wie der Jägermond einen guten Blick auf Tiere, die nach Futter suchten. Unsplash

