Walzenhausen AR – Partnerin bedroht und geflüchtet - Gesuchter Schütze in Herisau verhaftet 

Am Dienstagvormittag konnte der gesuchte Mann durch die Kantonspolizei in Herisau verhaftet werden. Intensive, polizeiliche Abklärungen führten zur Verhaftung. Der Mann befindet sich zurzeit in Haft. Die genauen Tatumstände vom vergangenen Donnerstag werden nun durch die Kantonspolizei, in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, ermittelt und abgeklärt.