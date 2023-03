Mord in Carouge 2016 mutmasslicher Täter im Senegal verhaftet

Wie die Genfer Justizbehörden mitteilen, konnten Genfer Ermittler in Zusammenarbeit mit den senegalesischen Behörden einen Mann in Dakar festnehmen, der im Verdacht steht, 2016 eine Frau getötet zu haben. Die Gendarmerie Senegals Mann hat den Mann demnach am 30. März festgenommen.

Der Fall dreht sich um eine damals 28-jährige Frau italienischer Herkunft, die am 11. April 2016 in der Avenue de la Croisette in Genf mit einer Eisenstange attackiert wurde. Sie habe Verletzungen am Kopf und am Körper erlitten und sei trotz schnellen Eingreifens der Rettungskräfte einige Stunden später im Genfer Universitätsspital gestorben. Der mutmassliche Täter sei ihr ehemaliger Lebensgefährte gewesen, so die Mitteilung.