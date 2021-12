Femizid in Hombrechtikon ZH – «Partnerin qualvoll zu Tode geprügelt» – Mann muss 16 Jahre ins Gefängnis

1 / 5 In der Anklageschrift sind die über 20 Verletzungen aufgelistet: Einblutungen an Kopf, Herz und Leber, Hämatome fast am ganzen Körper, eine Reihe von Rippenbrüchen sowie Lungenverletzungen. Facebook Beim Opfer handelte es sich um eine 44-jährige Schweizerin. Facebook Der Beschuldigte ist ein heute 48-jähriger Pole. An jenem Abend im März 2020 hatte die Frau gesagt, dass sie die Beziehung beenden möchte, was der Freund nicht akzeptierte. 20 Minuten

Darum gehts Ein Mann hat letztes Jahr in Hombrechtikon seine Freundin mit Faustschlägen und Fusstritten zu Tode geprügelt.

Der heute 48-Jährige wurde zu 16 Jahren verurteilt. Er hatte die Tat abgestritten.

In einer Wohnung in Hombrechtikon ZH kam es im März 2020 zu einem Femizid. Beim Opfer handelte es sich um eine 44-jährige Schweizerin mit russischen Wurzeln. An jenem Abend hatte die Frau gesagt, dass sie die Beziehung beenden möchte, was der Freund nicht akzeptierte und ausrastete.

Ein heute 48-jähriger Pole, von Beruf Automechaniker und Schweisser, musste sich im September vor dem Bezirksgericht Meilen verantworten. Am Mittwoch wurde er nun wegen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt und muss anschliessend die Schweiz für 15 Jahre verlassen.

Einblutungen an Kopf, Herz und Leber

In der Anklageschrift sind über 20 Verletzungen aufgelistet: Einblutungen an Kopf, Herz und Leber, Hämatome fast am ganzen Körper, eine Reihe von Rippenbrüchen sowie Lungenverletzungen – verursacht durch wuchtige Faustschläge und Fusstritte. Die Frau erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Sie lebte zwar noch, als die Sanitäter in die Wohnung kamen, starb aber am nächsten Nachmittag im Spital.

Der Staatsanwalt beschreibt den Gewaltexzess als eigentlichen «Overkill». Die Fachleute sprechen dann von einer Übertötung, so die deutsche Übersetzung, wenn deutlich mehr Gewalt angewendet wird, als zur eigentlichen Tötung nötig gewesen wäre. Dies weist auf eine grosse Wut und Aggression hin.

Der Staatsanwalt qualifizierte die Tat als Mord und verlangte eine Freiheitsstrafe von 18 Jahren sowie einen Landesverweis von 15 Jahren. Grund sei die verletzte Eitelkeit des Beschuldigten gewesen, welcher seine Partnerin deshalb qualvoll zu Tode prügelte.

«Ich kann mich nicht erinnern»

Am frühen Abend des 3. März 2020 hatte der Beschuldigte den Notruf alarmiert. Als die Rettungskräfte die schwer verletzte Frau in ihrem Zimmer wiederbeleben wollten, schlug der Pole weiter auf die Frau ein. «Trifft das zu?», fragte der Richter am ersten Prozesstag im September, worauf der Mann antwortete: «Ich kann mich nicht erinnern.»

Die Frau erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und starb am nächsten Tag im Spital. Als der Richter ihn fragte, ob er eine Erklärung habe, warum bei der Obduktion der Leiche unzählige Rippenbrüche und weitere Verletzungen festgestellt wurden, sagte der Beschuldigte einzig: «Ich verweigere die Aussage.»

Der Beschuldigte, Vater von zwei erwachsenen Kindern, ist kein unbeschriebenes Blatt. Er ist in Polen und Deutschland insgesamt viermal zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Beamtenbeleidigung und Drohung. In der Schweiz hatte er einen Strafbefehl wegen einfacher Körperverletzung und Drohung erhalten.