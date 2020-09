In diesem Schützenhaus im Zürcher Kreis 9 ist es in der Nacht auf Sonntag zu Auseinandersetzungen zwischen Partybesuchern gekommen.

Am frühen Sonntagmorgen ist es an einer privaten Party in Albisrieden ZH zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Partybesuchern gekommen. Laut Stadt Polizei Zürich sind mehrere Personen im Schützenhaus Hasenrain aufeinander losgegangen. Zwei Gruppierungen haben einander Gegenstände angeworfen, dabei wurden mehrere Personen verletzt. Ein Mann erlitt eine Schnittverletzung.