Zürich

Party im Club Exil kurz vor Beginn wegen Corona abgeblasen

In einem Club in Zürich musste ein Event abgesagt werden, nachdem einige Personen vom Kantonsärztlichen Dienst kontaktiert worden waren.

In der Nacht auf Samstag hätte im Exil an der Hardstrasse in Zürich eigentlich zu Hip-Hop getanzt werden sollen. Doch kurz bevor der Club die Türen geöffnet hätte, wurde die Party von den Verantwortlichen abgesagt, wie der «Landbote» (Bezahlartikel) berichtet.