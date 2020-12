UNTERIBERG SZ : «Party mit 80 Leuten erhöht das Risiko einer Ausbreitung des Virus definitv»

Am Samstagabend löste die Polizei eine illegale Party in Unteriberg SZ auf. In einem Container in der Industriezone fanden schon öfters Partys statt. Wie risikoreich ist dies aus epidemiologischer Sicht?