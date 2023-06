Luzern: Party steigt am Wochenende in der Stadt für einen guten Zweck 

In diesem Jahr ist es kein Problem am Stadtfest in Luzern mit Bargeld zu bezahlen. Das OK hat aus seinen Fehlern des letzten Jahres gelernt und Besucherinnen und Besucher können an den Depotständen eine Wertkarte aufladen, um danach am Fest Essen und Getränke zu kaufen. Dies funktioniert natürlich auch mit Twint oder Plastikgeld. Los geht das Luzerner Fest am Freitag ab 18 Uhr an der Bahnhofstrasse, dem Theater- und Mühlenplatz. Wer am Samstag wieder frühzeitig aus den Federn kommt, kann bereits wieder ab elf Uhr auf verschiedenen Plätzen feiern gehen.