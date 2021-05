Illegale Feiern - Partygänger brechen in Airbnbs regelmässig 10-Personen-Regel

1 / 8 Die 10-Personen-Regel hält viele junge Menschen nicht davon ab, drinnen Partys im grossen Stil zu feiern. Getty Images/iStockphoto «Meine Kollegen aus Zürich brechen die 10-Personen-Regel jede Woche», sagt ein Gymnasiast, der anonym bleiben will. Getty Images/iStockphoto Laut dem Schüler sind meist 20 bis 25 Gäste dabei – vor der Pandemie seien mindestens 50 Gäste normal gewesen. Getty Images

Grosse Feiern in den eigenen vier Wänden sind in der Schweiz seit Monaten tabu. Vom 18. Januar bis im März verbot der Bundesrat private Treffen in Innenräumen mit mehr als fünf Personen. Danach wurde die Regel zu Treffen mit maximal zehn Personen gelockert. Das hält viele junge Menschen nicht davon ab, Partys im grossen Stil zu feiern.

«Meine Kollegen aus Zürich brechen die 10-Personen-Regel jede Woche», sagt ein Gymnasiast, der anonym bleiben will. Jedes Wochenende steige irgendwo eine Party oder ein Rave. Laut dem Schüler sind meist 20 bis 25 Gäste dabei – vor der Pandemie seien mindestens 50 Gäste normal gewesen. «Der einzige Grund, warum wir momentan meist nur ‹kleinere› Partys machen, sind die geltenden Massnahmen und die Polizei, aber nicht die Angst vor dem Virus.»

«Verraten es Vermietern nicht»

Verschiedene Jugendliche berichten 20 Minuten, dass sie die Partys in Airbnb-Wohnungen veranstalteten. Seit Januar habe sie vier, über die Plattform Airbnb gebuchte, Partys besucht, sagt etwa Gymnasiastin Ella* (18) aus dem Kanton Zürich. «Meist mietet jemand, der in der Lehre ist oder schon arbeitet, eine Wohnung für eine Nacht.»

Viele Airbnb-Vermieter verbieten in ihren Hausregeln Partys und Veranstaltungen explizit (siehe Box). «Dass wir die Wohnung für eine Party nutzen wollen, verraten wir den Vermietern nicht», so Ella. Gefeiert werde mit mehr als zehn Personen. «Aus zehn Leuten werden schnell mal 15 und aus 15 Leuten 25, wenn sich die Party herumgesprochen hat.» Mittlerweile sei es aber immer schwieriger, Partys in Airbnbs zu veranstalten. «Viele Vermieter wissen, was wir vorhaben, wenn sie unser Alter erfahren haben.»

Nachbarn hätten Polizei alarmiert

Ein Anbieter von Airbnb-Wohnungen in der ganzen Schweiz bestätigt den Trend. «In unseren Wohnungen fanden schon drei illegale Partys statt», sagt der Vermieter, der anonym bleiben will. Davon Wind bekommen habe er durch die Nachbarn. «Sie hatten die Polizei wegen Ruhestörung alarmiert.»

Bei der Kapo Zürich heisst es, solche Anlässe seien «äusserst vereinzelt» bekannt. Es werde das Gespräch gesucht und auf die Bestimmungen hingewiesen.

Vermieter sollten wachsam sein

Dem Hauseigentümerverband (HEV) Schweiz ist das Problem bekannt. Jurist Thomas Oberle ruft Vermieter zu Wachsamkeit auf. «Will jemand, der in der Region wohnhaft ist, eine Wohnung nur für eine Nacht mieten, sollte man sich überlegen, ob man diese überhaupt zur Verfügung stellen will.»

Wohnungsmietern rate er ohnehin von Airbnb-Vermietungen ab, so Oberle. «Fallen sie auf Mieter rein, die dort eine Party veranstalten, riskieren sie, von ihrem eigenen Vermieter gekündigt zu werden.»

«Alle steckten sich an»

Das Risiko, das Virus an den Partys aufzulesen, nimmt Ella bewusst in Kauf. «An einer Silvesterparty in einem Keller mit 15 Leuten steckten sich alle mit dem Coronavirus an – zum Jahreswechsel hatten sich alle auf den Mund geküsst. Mich traf es wohl nicht, weil ich nur meinen Freund küsste.» Wichtig sei ihr, dass sich die Partygäste im Falle eines Ausbruchs konsequent testen liessen.

«Für mich als junger, gesunder Mensch wäre eine Ansteckung nicht schlimm», sagt Ella. Lieber riskiere sie eine Ansteckung, als sich wie im ersten Lockdown abzukapseln. «Ich brauche soziale Kontakte. Mir ging es damals psychisch extrem schlecht.» Grosse Rücksicht nehme sie dagegen auf ältere Menschen. «Ich habe kaum Kontakt zu älteren Menschen und wenn, halte ich zu ihnen besonders grossen Abstand.» Auch an die Maskenpflicht halte sie sich strikt.

*Name der Redaktion bekannt.

Party-Verbot Seit August 2020 verbietet die Buchungsplattform Airbnb Partys in all ihren Unterkünften. Das Online-Portal reagierte damit auf die Feiern, die sich wegen der geschlossenen Gastronomie in der Pandemie vermehrt in Unterkünfte verlagerten. «Wir ergreifen entsprechende Massnahmen, wenn Nutzer gegen unsere strengen Richtlinien verstossen», sagt Mediensprecherin Kirstin MacLeod. Verstossen Gäste in einer Unterkunft gegen das Verbot, behält sich Airbnb vor, deren Nutzerkonto zu löschen. Mit denselben Konsequenzen müssen Gastgeber rechnen, erlauben sie ihren Gästen Partys.