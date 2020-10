Während in der Schweiz Club-Betreiber wegen einer möglichen zweiten Schliessung besorgt sind, hat Englands Premier Boris Johnson wegen des Coronavirus bereits eine Sperrstunde verhängt. Um 22 Uhr müssen Bars und Clubs schliessen, was gerade für Letztere einer faktischen Komplettschliessung gleichkommt – denn wer geht schon um 20 Uhr in einen Club.