Villars-sur-Glane FR - Partygäste feierten nach Polizeibesuch einfach weiter

Das gemietete Wohnhaus befindet sich in einem ruhigen Wohnquartier in Villars-sur-Glâne FR.

In diesem Haus, das über die Plattform Airbnb gemietet werden kann, fand am Freitagabend ein Geburtstagsfest statt.

Am Freitag feierten rund 100 Personen eine illegale Geburtstagsparty in Villars-sur-Glane FR.

Die Freiburger Polizei informierte am Samstagmorgen, dass ihre Beamten eine Party mit rund einhundert jungen Menschen im Alter von 16 bis 25 Jahren in einem Haus in Villars-sur-Glâne aufgelöst hatten. Gemäss Anwohnern stimmt diese Darstellung so aber nicht: «Nachdem die Polizisten das Haus verlassen hatten, ging die Party bis Samstag, acht Uhr morgens, ungestört weiter» sagt sie gegenüber 20 Minutes. Die Frau wurde die ganze Nacht von der lärmenden Menge gestört. Nun ist sie verärgert über das passive Verhalten der Polizei. Ein paar Minuten nachdem die Beamten gegangen seien, habe sie laute «Happy Birthday»-Rufe gehört.

Betrunkene Gäste der Party hätten sogar die Gärten der umliegenden Wohnhäuser verwechselt. «Zwischen 23.30 Uhr und 14.15 Uhr gingen Fremde mit Bierdosen in der Hand an unserem Haus vorbei», sagt eine weitere Anwohnerin des Quartiers. «Ich verstehe nicht, warum die Polizei diese Party weitergehen liess, anstatt alles zu stoppen. Es gibt oft Lärm in diesem Haus. Aber so lange, so stark und so unerträglich bis zum Morgengrauen wie dieses Mal war es noch nie. Unsere Familie konnte nicht schlafen», beklagt sich die Familienmutter.