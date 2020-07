Mit Corona im Ausgang

Partygäste können Isolations-Verweigerer verklagen

280 Partygänger müssen in Quarantäne, weil eine positiv auf Corona getestete Person trotz angeordneter Isolation feiern ging. Für letztere könnte das bei einer Klage teuer werden.

Beim Grenchner Parktheater, in dem die Leute zwischen 14 und 22 Uhr feierten, ist man bestürzt und wütend. Der Verwaltungsratspräsident des Gastrobetriebs, Thomas Vogt, sagt zu 20 Minuten: «Hier hat jemand vorsätzlich die Gesundheit seiner Mitmenschen, seiner Freunde in Gefahr gebracht.» Weder der Betrieb, noch der Veranstalter habe sich etwas zuschulden kommen lassen.

Sie nahm am Donnerstag an einer Tagesparty sowie der anschliessenden Afterparty teil.

280 Personen schickte der Solothurner Kantonsarzt am Donnerstagabend in Quarantäne, weil eine Person die nach einem positiven Corona-Test angeordnete Isolation verstiess und Party machte. Gilt das schon als Körperverletzung?Andreas Faller, Anwalt spezialisiert auf Gesundheitsrecht: Diese Frage stellt sich durchaus. Es wurden beispielsweise Personen wegen Körperverletzung verurteilt, die positiv auf HIV getestet wurden, trotzdem ungeschützten Sex hatten und dabei andere ansteckten. Die Person hat mit ihrem Verhalten bewusst in Kauf genommen, andere Menschen mit dem Coronavirus anzustecken. Ob das schon unter Körperverletzung fällt, käme darauf an, wie gefährlich der Krankheitsverlauf der Angesteckten ist. Je gravierender der Verlauf und allfällige bleibende Schäden, desto eher geht es in Richtung Körperverletzung.