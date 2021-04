Antwerpen : Partygast (21) flieht vor Polizei und stürzt in den Tod

Beim Versuch, vor der Polizei zu flüchten, ist in Antwerpen ein 20-jähriger Teilnehmer einer illegalen Party aus einem Hotelfenster gestürzt. Die Beamten konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Der 20-Jährige war aus einem Fenster geklettert und stürzte in den Tod.

Das Ibis-Hotel an der Meistraat im Zentrum von Antwerpen: Hier spielte sich die Tragödie ab.

Ein 20-jähriger Belgier ist in der Nacht auf Sonntag in Antwerpen aus einem Hotelfenster gestürzt und dabei ums Leben gekommen.

In Belgien ist ein Teilnehmer einer illegalen Lockdown-Party auf der Flucht vor Polizisten gestorben. Als die Beamten gegen 4 Uhr morgens eintrafen, um die Versammlung von acht Menschen in einem Antwerpener Hotel aufzulösen, sei der 21 Jahre alte Mann aus dem Fenster geklettert und tödlich gestürzt, teilte die örtliche Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Die Behörde leitete zu dem «tragischen Unfall» Ermittlungen ein.