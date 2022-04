Zwei Männer in Haft : Partygast bei Streit in Berner Club mit Messer schwer verletzt

Am frühen Samstagmorgen entbrannte in einem Club in der Berner Aarbergergasse ein Streit, der sich dann nach aussen verlagerte. Als die Polizei eintraf, stiess sie auf einen schwer verletzten Mann.

Am Sonntagmorgen um etwa 3.30 Uhr ist es in der Aarbergergasse in Bern zu einer Auseinandersetzung unter Gästen des Dreams-Clubs gekommen, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntagnachmittag vermeldete. Polizeipatrouillen, die in der Aarbergergasse präventiv präsent waren, wurden auf die Geschehnisse aufmerksam. Sie konnten mehrere Personen, die nach wie vor in einen Streit verwickelt waren, trennen und die Konfliktsituation so beruhigen.