Leben im Luxus aufgegeben - Partygirl, dann Nonne – das irre Leben von Ann Russell Miller

1 / 8 Schwester Mary Joseph starb im Alter von 92 Jahren im Karmeliten- Kloster in Des Plaines im US-Staat Illinois . Das gab ihr Sohn Mark Miller am 6. Juni 2021 auf Twitter bekannt. Twitter/Mark R. Miller Schwester Mary Joseph trat nach dem Tod ihres Mannes Richard Miller in das Kloster ein. Twitter/Mark R. Miller Zuvor hatten Ann Russell Miller und ihr Mann Richard ein Leben im Luxus geführt. Twitter/Mark R. Miller

Die wohlhabende Familie Miller aus San Francisco trauert um ihre Mutter, Grossmutter und Urgrossmutter Ann Russell Miller, die letztes Wochenende im Alter von 92 Jahren gestorben ist. Gleichzeitig trauern die Nonnen des Klosters Our Lady of Mount Carmel in Des Plaines im US-Staat Illinois um Schwester Mary Joseph. Ann Russell Miller und Schwester Mary Joseph waren ein und dieselbe Person. Eine Lebensgeschichte, die es verdient hat, erzählt zu werden.

Es ist ihr jüngster Sohn Mark , der auf Twitter den Tod seiner Mutter bekannt gibt. Ann Russell Miller kam 1928 zur Welt. Sie wollte schon im jungen Alter Nonne werden, doch stattdessen verliebte sie sich i n den gutaussehenden Richard Miller. Als Ann 20 Jahre alt wurde, heirateten die beiden. Richard wurde schon bald Vize-Präsident des Energieunternehmens Pacific Gas and Electric.

«Sie trank, sie rauchte, sie spielte Karten»

In den nächsten sieben Jahren kamen die ersten fünf Kinder des Paares zur Welt. Es sollten weitere fünf folgen – « ein Basketballteam jeden Geschlechts. Geplante Elternschaft nannte sie es » , schreibt ihr Sohn Mark Miller. Seine Mutter sei eine wahre Partykönigin gewesen: « Sie trank, sie rauchte, sie spielte Karten, sie hatte tausende Freunde, sie raste wie eine Wilde mit ihrem Auto durch die Gegend . »

Wenn die Miller s nich t in ihrer Villa mit Sicht auf die Bucht von San Francisco Partys für die High Society schmissen , weilte n sie am Mittelmeer oder machte n Skiferien in den Bergen. Ann und ihr Mann Richard unternahmen Tauch- und Archäologiereisen , wie BBC berichtet . Ann Russell Miller war inzwischen Mitglied in 22 Wohltätigkeitsorganisationen.

Der Bruch kam mit Richards Tod

1984 starb Richard Miller an Krebs. In den nächsten fünf Jahren spendete seine Witwe ihr ganzes Eigentum und plante den Eintritt in das Karmeliten-Kloster. Am Abend vor ihrer Abreise organi s ierte s ie eine Party für 800 Gäste im Hilton Hotel von San Francis c o. Die damals 61-Jährige trug dab e i e inen Blumenkranz auf dem Kopf und einen Heliumballon um sich gebunden mit der Aufschrift « Hier bin ich » . In ihrer Rede vor ihren Gästen sagte Ann Russell Miller, dass sie die ersten 30 Lebensjahre sich selbst gewidmet habe, die nächsten 30 ihren Kindern und dass das letzte Drittel ihres Lebens Gott gewidmet sein würde. Dann verabschiedete sie sich von ihren Freunden und ihrer Familie.

Im Kloster verzichtete nun Schwester Mary Joseph auf ihren luxuriösen Lebensstil. Sie tauschte ihre Versace-Schuhe gegen einfache Sandalen aus. Ihre Hermes-Seidenschals hatte sie verschenkt. Sie schlief in einer Zelle auf einem Holzbrett, das von einer dünnen Matratze bedeckt war, und trug tagsüber eine braune Kutte. Sprechen durfte sie nur, wenn es notwendig war . D as Kloster verliess sie nur für Arztbesuche.