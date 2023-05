Partybilder: Party-Portale gehören der Vergangenheit an – die Bilder bleiben aber Kult

In den 2000er-Jahren waren sie fast an jeder Party mit dabei: Die Fotografen, die Bilder von den Gästen machten und sie danach auf den Portalen wie Usgang.ch oder Tillate.ch veröffentlichten.

Was in den 2000er-Jahren gang und gäbe war, hat heute an Bedeutung verloren: das Durchforsten von Partybildern auf bekannten Internetseiten wie beispielsweise Tillate.ch, Partyguide.ch oder Usgang.ch.

Definitive Abschaltung noch nicht sicher

22 Jahre lang lieferte das Portal Bilder von Feierlustigen aus diversen Clubs in der Schweiz. 2006 kaufte Ringier Axel Springer Usgang.ch und gliederte es der Energy-Gruppe an. Am Samstag sagte Pascal Frei, Geschäftsführer von Energy, gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass Usgang.ch schon seit zehn Jahren nicht mehr so gut laufe.