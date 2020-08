vor 47min

Deutscher Gesundheitsminister

«Partytourismus ist in dieser Pandemie unverantwortlich»

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat die Reisewarnung für Spanien gegenüber den Medien gerechtfertigt. Rund 30’000 deutsche Touristen halten sich alleine auf den Balearischen Inseln auf.

Partyurlaub sei in der momentanen Zeit unverantwortlich… …so äusserte sich der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn gegenüber den Medien am Samstag. Deutschland hat gestern eine Reisewarnung für weite Teile Spaniens inklusive der Balearen herausgegeben.

Darum gehts Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn hat die ausgesprochene Reisewarnung für Spanien gegenüber den Medien gerechtfertigt.

Spahn appelliert an die Vernunft der Menschen. Party-Urlaub sei im Moment nicht angezeigt,

Gleichzeitig zeigte CDU-Politiker Spahn Verständnis für die Reisebranche.

Rund 30’000 deutsche Touristen befinden sich zurzeit alleine auf den Balearen, viele von ihnen auf Mallorca.

Nach der Reisewarnung für weite Teile Spaniens einschliesslich der Ferieninsel Mallorca apppelliert Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an die Vernunft der Touristen. «Das ist kein Reiseverbot, aber die klare Ansage: Wer aus dem Spanienurlaub kommt, muss in Quarantäne, solange er kein negatives Testergebnis hat», sagte der CDU-Politiker der «Bild am Sonntag» laut Vorabbericht.

Wer trotz der Warnung nach Spanien fahre, solle sich und andere schützen. «Partyurlaub ist in dieser Pandemie unverantwortlich.» Er wisse, was die Reiswarnung für viele Urlauber, für Reisebüros oder auch für Spanien bedeute. «Aber leider steigen die Infektionszahlen dort stark, zu stark.» Die Bundesregierung hatte Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln am Freitag zum Corona-Risikogebiet erklärt.

Laut dem Deutschen Reiseverband (DRV) halten sich auf den von der Warnung betroffenen Balearischen Inseln derzeit rund 30.000 deutschen Pauschalurlauber auf – die meisten von ihnen auf Mallorca. Hinzu komme «eine bestimmte Anzahl an Individualgästen», so der DRV. Geplante Anreisen von Pauschalreise-Gästen würden für die nächsten Tage abgesagt.

Auslöser für die Reisewarnung der Bundesregierung war die zuletzt in Spanien stark gestiegene Zahl von Corona-Fällen. Allein am Freitag kamen knapp 3000 neue Fälle hinzu – fast doppelt so viele wie durchschnittlich in den ersten zwölf August-Tagen. Spanien verzeichnet mit insgesamt mehr als 342.000 Infizierten die höchste Zahl in Westeuropa.