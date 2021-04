Basel : Partyvolk feiert maskenfrei und unbehelligt von der Polizei

Basels zurzeit angesagtester Club ist eine Landeplattform an der Uferstrasse beim Hafen. Über 100 Partygänger ravten dort am Wochenende unbehelligt von der Polizei. Diese markierte viel Präsenz – anderswo in der Stadt.