Am Sonntagnachmittag und -abend bietet sich Alexandra Gilli an der Zürcher Seepromenade ein unschönes Bild: Überall Menschen, kaum Masken – und kiloweise Abfall im See. «Ich fand das schockierend», sagt sie am Montagmorgen zu 20 Minuten. Dabei hätte es in den Kübeln genug Platz für allen Abfall gegeben. «Sie wurden regelmässig geleert, deshalb fand ich das umso schlimmer. Ich glaube nicht, dass der Abfall unabsichtlich ins Wasser gelangt ist, der wurde wohl einfach direkt reingeschmissen.»