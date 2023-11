Pascal Schmutz lernt beim Kochen zu Baschi und Grönemeyer fürs Leben

In der Serie «Music That Made Me» teilen Schweizer Persönlichkeiten ihre privaten Greatest Hits: von ersten Fan-Momenten bis zur Musik, die Krisen mildert.

«Come With Me» von Puff Daddy. In meiner Hockey-Phase schoss ich stundenlang aufs Tor und hörte mir dabei diesen Song an.

Ich mochte Musik, war in meiner Jugend aber eine musikalisch-kulturelle Katastrophe und meine älteren Geschwister versagten auch als Vorbilder für Style in der Musik. Inzwischen ist meine Begeisterung und auch mein Verständnis für die grossen Namen wie Queen, Phil Collins, Foo Fighters, Beatles oder Rolling Stones grösser.

Ich war so sehr Henry-Maske-Fan, dass ich damals bei seinem letzten Kampf, als Andrea Bocelli und Sarah Brightman «Time To Say Goodbye» sangen, recht geweint hab. Sonst: Momente, in denen ich mit Musikern zusammen kochen und essen kann und sie dann noch ein paar Songs spielen, sind manchmal auch sehr emotional.