Ukraine ruft Energienotstand aus

Massive Raketenangriffe : Passagier filmt russischen Bombenteppich aus Flugzeug

Nach neuen massiven russischen Raketenangriffen auf die Ukraine hat der Energieversorger Ukrenergo in Kiew einen Notfallmodus für das Stromnetz ausgerufen. Im ganzen Land kommt es wegen schwerer Schäden nach einer Mitteilung des Unternehmens vom Freitag zu Stromabschaltungen. Spitäler, die Wasserversorgung und Heizkraftwerke sowie Kläranlagen sollten aber vorrangig mit Elektrizität versorgt werden, hiess es. Wegen der Schäden durch die inzwischen neunte Welle von Raketenangriffen auf die Energieinfrastruktur des Landes werde es länger dauern als sonst, die Stromversorgung wieder herzustellen. Durch den neuerlichen Beschuss sei das Stromdefizit im Land deutlich gewachsen, teilte Ukrenergo weiter mit. «Die grössten Auswirkungen gab es in den nördlichen, südlichen und zentralen Regionen.» Ukrenergo sprach unter Berufung auf Militärangaben von etwa 70 Raketen, die Russland auf die Energieanlagen der Ukraine abgefeuert habe. Seit dem 10. Oktober bombardiert Russland immer wieder die für die Versorgung der Menschen wichtige Energieinfrastruktur des Landes. Millionen Menschen erleben andauernd Stromausfälle.

Menschen suchen in den U-Bahn-Stationen Schutz

In Krywyj Rih traf eine Rakete ein Wohngebäude und tötete zwei Menschen, wie Gouverneur Valentyn Resnitschenko sagte. Mindestens fünf weitere Personen seien verletzt, unter ihnen zwei Kinder, fügte er hinzu. Präsidentenberater Kyrylo Tymoschenko sagte, möglicherweise lägen noch Menschen unter den Trümmern. Aus Kiew berichtete Bürgermeister Witali Klitschko von Detonationen in mindestens vier Stadtbezirken. Die Stadtverwaltung erklärte, die Metropole sei mit etwa 40 Raketen angegriffen worden, von denen 37 abgefangen worden seien. Ein Mensch sei verletzt worden. Die U-Bahnen hätten den Betrieb eingestellt. Tausende Menschen suchten dort Schutz. Der Charkiwer Bürgermeister Ihor Terechov teilte mit, die Stadt sei ohne Strom.

Auch Moldau meldet Störungen im Stromnetz

Aus der Republik Moldau meldete das Energieunternehmen Moldelectrica Störungen in seinem Stromnetz als Folge der russischen Angriffe in der Ukraine. Der Versorger warnte vor einem hohen Risiko von Stromausfällen. Im Netz ist eine Aufnahme aufgetaucht, die ein Passagier aus einem Flugzeug über der Republik Moldau gemacht hat. Zu sehen sind die russischen Flächenbombardements im Nachbarland Ukraine. Rauch steigt in die Luft.

Die ukrainische Regierung wirft Russland «Terror» vor – mit dem Ziel, das Land in Dunkelheit und Kälte zu stürzen. Kiew beschuldigt Kremlchef Wladimir Putin, die Menschen so in die Flucht treiben zu wollen, um die Lage in der EU durch Masseneinwanderung zu destabilisieren.