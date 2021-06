Delta Air Lines : Passagier randaliert und versucht Cockpit von US-Flugzeug zu stürmen

Die Maschine war von Los Angeles nach Nashville unterwegs und landete in New Mexiko. Der Mann wurde festgenommen.

Ein randalierender Passagier hat ein US-Passagierflugzeug zur vorzeitigen Landung gezwungen. Der Mann habe am Freitagnachmittag (Ortszeit) versucht, ins Cockpit einzudringen, teilte die Fluggesellschaft Delta Air Lines mit. Passagiere und Besatzung hätten den Mann festgesetzt. Danach sei die Maschine, die auf dem Weg von Los Angeles nach Nashville war, in New Mexiko gelandet.