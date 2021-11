Chaos am Flughafen von Mallorca – Passagier zwang Flieger zur Notlandung – eine neue illegale Einreisemethode

Auf Mallorca hat die Polizei bis am Morgen des 6. November elf von 23 Passagieren in Gewahrsam genommen, die am Vorabend aus einer marokkanischen Passagiermaschine ausgestiegen und auf die Rollbahn gelaufen waren.

Eine Passagiermaschine aus Marokko musste am Freitagabend wegen eines angeblichen medizinischen Notfalls an Bord zwischenlanden.

Was sich am Freitagabend am Flughafen von Mallorca abspielte, war e rst malig . Doch d as Phänomen hat in spanischen Medien bereits einen Namen bekommen: « patera a é rea » - übersetzt etwa « Flüchtlingsflug » . Denn statt mit einem « Flüchtlingsboot » - einer klassischen « patera » - erreichten diesmal 23 Migrant en aus Nordafrika den euro p äischen Kontinent p er Flugzeug. Günstig, bequem, sicher und mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Erfolg.