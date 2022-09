Vier Tote: Passagierboot kentert vor Galapagos-Inseln – auch Schweizer waren an Bord

Vor den Galapagos-Inseln ist ein Passagierboot mit 37 Menschen an Bord verunglückt.

Eine offizielle Quelle vor Ort berichtete der Nachrichtenagentur AFP, dass sich auch Schweizer an Bord befanden.

Der örtliche Zivilschutz erklärte in einer Mitteilung, dass vier Personen für tot erklärt wurden und drei weitere als vermisst gelten. 30 weitere Menschen konnten gerettet werden. Dies seien allerdings nur vorläufige Angaben, teilte der örtliche Zivilschutz gemäss Tages-Anzeiger weiter mit. Die Staatsanwaltschaft leitete nach dem Untergang des Bootes «Angy», das zwischen den Inseln Isla Isabela und Santa Cruz unterwegs war, eine Untersuchung ein.

Es befanden sich demnach insgesamt 37 Personen an Bord. Von den 37 Personen an Bord des Bootes waren mindestens 14 Ausländer aus Israel, Deutschland, Spanien, den Vereinigten Staaten und der Schweiz, sagte eine offizielle Quelle vor Ort gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Bei den Toten handelt es sich um zwei Ecuadorianer und zwei Ausländer, wie die Generalstaatsanwalt von Ecuador am Montag mitteilte.