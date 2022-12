Zug Zürich – Chur: Passagiere müssen überfüllten Zug verlassen

In Schweizer Zügen gilt laut SBB-Sprecher Jürg Grob eine maximale Belegungsquote von rund 160 Prozent. Es dürfen also höchstens 60 Prozent mehr Personen mitfahren, als es Sitze hat.

Am Weihnachtstag wollte Jost F. mit seiner Familie im Zug nach Chur reisen. Anderthalb Stunden vor der Abfahrt kaufte er noch ein Sparbillett. Während andere Passagiere stehen mussten, fanden die Familie im Zug auch noch freie Sitzplätze. Wie der « TagesAnzeiger » berichtet, habe allerdings plötzlich der Zugchef per Lautsprecherdurchsage verkündet, dass sich zu viele Personen im Zug befänden und darum einige Passagiere aussteigen müssten.

Evakuation muss möglich sein

In Schweizer Zügen gilt laut SBB-Sprecher Jürg Grob eine maximale Belegungsquote von rund 160 Prozent. Es dürfen also höchstens 60 Prozent mehr Personen mitfahren, als es Sitze hat. Der Zugchef führe dabei keine exakte Zählung durch, sondern schätze die Lage vor Ort ab. «Oberste Priorität hat stets die Sicherheit, im Notfall muss eine Evakuation möglich sein», sagt Grob.

Wenn die Gänge komplett mit Reisenden und Gepäck verstellt seien, sei dies schwierig. Um die Sicherheit zu gewährleisten, könne der Zugchef in solchen Fällen Passagiere bitten, den Zug zu verlassen. «Dies kommt aber sehr selten vor», so der SBB-Sprecher. Am 25. Dezember habe der Kundenbegleiter des besagten Zugs aber selbst nicht mehr in den Zug einsteigen können.