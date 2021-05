Zwei Verhaftungen : Passagiere prügeln sich auf Flug von Pristina nach Basel

Eine Familien-Fehde eskalierte an Bord eines Flugzeugs vom Kosovo in die Schweiz. Auf dem Flughafen Basel-Mulhouse wurden zwei Männer verhaftet.

Auf einem Flug von Pristina nach Basel kam es am Samstagnachmittag zu einer Schlägerei, an der mehrere Passagiere beteiligt waren, wie die albanische Online-Zeitung «Le Canton 27» berichtet. Auf einem in den sozialen Medien kursierenden Video soll Blut zu sehen und Schreie von Frauen und Kinder zu hören sein. Nach der Landung in Basel-Mulhouse ging es weiter.