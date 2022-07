Schweizer Duty-free-Riese : Passagiere sollen Essen am Flughafen kaufen – Dufry schluckt Autogrill

Dufry und Autogrill wollen fusionieren. Der Schweizer Betreiber von Duty-free-Shops wittert das Geschäft mit Fluggästen.

Der für seine Duty-Free-Shops bekannte Schweizer Reisebedarfshändler Dufry und der italienische Autobahn-Raststättenbetreiber Autogrill wollen fusionieren. Dadurch soll eines der weltgrössten Unternehmen im Bereich Travel Retail entstehen. Bei dem Deal will der Autogrill-Mehrheitsaktionär Edizione seinen gesamten Anteil in Höhe von 50,3 Prozent an die Schweizerische Dufry verkaufen, wie beide Unternehmen mitteilten. Hinter Edizione steckt die italienische Milliardärsfamilie Benetton.

Fluggäste sollen sich am Boden verpflegen

Der bisherige Dufry-Chef Xavier Rossinyol soll auch bei dem fusionierten Unternehmen die Führung übernehmen. Die Behörden müssen dem Deal noch zustimmen. Mit der Fusion wolle Dufry unter anderem das Geschäft mit der Verpflegung für Flugpassagiere und -passagierinnen ankurbeln, wie der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) berichtet. Rossinyol wolle also gewissermassen den Fluggesellschaften Konkurrenz machen. Dies vor dem Hintergrund, dass man auf Kurzstrecken kaum mehr Essen serviert bekomme oder dieses teuer gekauft werden müsse. Auch, weil es den Airlines an Kabinenpersonal fehle. So erhoffe man sich, dass sich die Fluggäste am Flughafen statt an Bord der Maschine mit Proviant eindecken.



Das neue Unternehmen beschäftigt rund 60’000 Mitarbeitende und ist an 1200 Flughäfen und anderen Orten präsent. Autogrill ist bekannt für seine Restaurants an Autobahnen, betreibt jedoch auch McDonald’s- und Starbucks-Filialen an Flughäfen.