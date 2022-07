Flughafen Zürich: «Passagiere standen mit den Koffern bis vor das Gebäude» 

Am Flughafen Zürich mussten die Passagiere am Sonntagmorgen etwas länger warten.

Beim Check-in 1 am Flughafen Zürich bildete sich am frühen Sonntagmorgen eine riesige Warteschlange: «Ich konnte es kaum glauben. Die Leute standen mit ihren Koffern bis vor das Gebäude», erzählt ein News-Scout. Wie es beim Flughafen Zürich auf Anfrage heisst, kam es am frühen Sonntagmorgen zu längeren Wartezeiten. Der Grund: Nicht nur Passagiere der ersten Flüge um sechs Uhr waren Stunden vor Abflug am Flughafen, auch Reisende der späteren Flüge um sieben und acht Uhr waren bereits vor Ort. Das Problem dabei: Die Schalter waren noch nicht geöffnet. «Der Check-in öffnet zwei Stunden vor dem ersten Flug, also um vier Uhr, die Sicherheitskontrolle um halb fünf», erklärt Sprecherin Bettina Kunz.