Sommerferien: Jeder zweite Swiss-Flug startete unpünktlich

Das Fazit für 15. Juli bis 15. August fällt zweigeteilt aus, wie Oliver Buchhofer, Swiss Head of Operations, an einer Medienkonferenz am Freitagnachmittag sagte.

Passagierzahlen

Allein am Spitzentag am Freitag, 28. Juli habe es knapp 60’000 Fluggäste gegeben.

Verspätungen

Rund 25 Prozent der Flüge kamen mit mehr als 30 Minuten Verspätung an. Das Ziel der Swiss sei, diese Quote auf 12,5 Prozent zu senken.

Gepäck

Trotz der Verspätungen sei es am Flughafen Zürich aber nicht wie an anderen Flughäfen zum Kollaps gekommen, sagt Mark Ansems, Head of Operations Steering. Die Swiss wolle in Zukunft auch besser informieren bei Verspätungen.