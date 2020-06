vor 20min

BAG-Massnahme am Flughafen

Passagieren aus Schweden müssen sich Temperatur-Check unterziehen

Wer per Flugzeug von Schweden in die Schweiz einreist, muss sich am Flughafen einem Temperaturcheck unterziehen. Das hat das BAG heute bekannt gegeben.

von Bianca Lüthy

1 / 5 Passagiere, die aus Schweden in die Schweiz einreisen, müssen bei der Ankunft am Flughafen ihre Temperatur messen lassen. KEYSTONE Diese Bestimmung gilt ausschliesslich für Passagiere, die aus Schweden einreisen. KEYSTONE Laut BAG wurde die Massnahme erlassen für Personen, die aus einem Land anreisen, das eine hohe Anzahl an Neuinfektionen im Verhältnis zur Bevölkerung aufweist. KEYSTONE

Darum gehts Passagiere, die aus Schweden kommen, müssen sich in der chweiz einem Temperaturcheck unterziehen.

Schweden ist bislang das einzige Land, für das besondere Massnahmen gelten.

Bei Anzeichen von Fieber müssen sich Passagiere weiteren Abklärungen unterziehen.

Bei Direktflügen aus Schweden in die Schweiz wird bei allen Passagieren das Fieber gemessen. Schweden ist vorerst das einzige Land, das von dieser grenzsanitarischen Massnahme betroffen ist, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag bekannt gab.

Die Schweiz habe zwar ihre Einreisebeschränkungen für Menschen aus dem Schengen-Raum aufgehoben, behalte sich bei der Einreise aber grenzsanitarische Massnahmen vor, schreibt das BAG auf seiner Webseite. Dies sei vor allem dann der Fall, wenn Personen aus einem Land anreisten, das eine hohe Anzahl an Neuinfektionen im Verhältnis zur Bevölkerung aufweise.

Derzeit sei dies bei Schweden der Fall. Bei Direktflügen aus Schweden würden deshalb bis auf Weiteres am Flughafen bei den Passagieren Temperaturmessungen durchgeführt. Bei Menschen mit Anzeichen von Fieber werde eine genauere Abklärung und falls nötig ein Test auf Covid-19 durchgeführt.

Die Fiebermessungen bei den Passagieren des ersten Direktflugs aus Schweden vom Montag seien durchwegs negativ ausgefallen, sagte eine BAG-Sprecherin. Für kommenden Mittwoch seien zwei Direktflüge aus Schweden in die Schweiz geplant. Auch bei diesen Flügen soll die Temperatur der Passagiere gemessen werden.

Diese grenzsanitarische Massnahme gelte bis auf Weiteres. Ob künftig weitere Massnahmen notwendig seien, prüfe das Bundesamt derzeit.