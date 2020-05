Pakistan

Dutzende Tote nach Flugzeugabsturz in Wohngebiet

In Pakistan ist ein Passagierflugzeug in einem Wohngebiet abgestürzt. Laut Behörden gab es mindestens drei Überlebende

Eine Schneise der Verwüstung hat der Absturz einer Passagiermaschine in einem Wohngebiet in Pakistan hinterlassen. Das Flugzeug mit rund 100 Menschen an Bord sei in der Nähe der Stadt Karatschi wenige Minuten vor der Landung abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes am Freitag mit. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der Provinz sind bisher 34 Leichen geborgen worden, mindestens drei Fluggäste hätten das Unglück aber überlebt. Die Rettungsaktion in dem Wohngebiet gestaltete sich zunächst schwierig.