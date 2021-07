Flug Stockholm – Zürich - Passagierin (28) randaliert in Flugzeug und beisst Polizistin

Während des Fluges von Stockholm nach Zürich am Sonntagabend ging eine Passagierin das Kabinenpersonal mehrfach tätlich an und widersetzte sich dessen Anweisungen. Als sich die Lage während des Landeanflugs zuspitzte, musste die Frau durch einen Kantonspolizisten arretiert werden, der privat auf dem gleichen Flug reiste.

Polizistin in den Arm gebissen

Nachdem das Flugzeug am Gate angekommen war, übergab die Flugbesatzung die 28-jährige Schweizerin der Kantonspolizei Zürich. Auch nach der Ankunft in Zürich randalierte die Frau und biss eine Polizistin in den Unterarm. Die Polizistin musste die Wunde in einem Spital untersuchen lassen.