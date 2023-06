Passagierin überlebt Sturz vom 10. Deck eines Kreuzfahrtschiffes

Am Sonntag stürzte eine Frau vom zehnten Deck eines Kreuzfahrtschiffs der Reederei Royal Caribbean über Bord. In einer dramatischen Rettungsaktion vor den Augen der Passagiere konnte die Frau gerettet werden.

Die «New York Post» berichtet, dass die 42-Jährige am frühen Abend rund fünfzig Kilometer südlich von Punta Cana in die Fluten stürzte, als das Schiff gerade auf dem Weg nach Curaçao war. Die Crew-Mitglieder des Schiffes liessen sofort ein kleines Rettungsboot zu Wasser und konnten die Frau in den Weiten des Ozeans ausfindig machen und sicher an Bord zurückbringen. Die Rettung hat laut «Daily Mail» rund 45 Minuten gedauert.