Nach Verspätung: SBB bezahlt Passagierin Taxi an Ferienort 

An die Enddestination gelangte das Paar dennoch gleichentags: Die SBB offerierte ihnen ein Taxi.

Infolge einer Zugverspätung verpassten die beiden den letzten Anschluss in das abgelegene Bergdorf.

Zusammen mit ihrem Freund machte sich eine junge Frau auf in die Walliser Berge. Die Reise verlief indes nicht reibungsfrei: Weil sich der Zug von Zürich nach Bern um eine Viertelstunde verspätete, verpassten die beiden ihre Anschlussverbindung nach Visp. Da sie nicht wieder zurückfahren wollten, bestiegen sie den nächsten Zug ins Oberwallis – im Wissen, dass sie von dort keine Verbindung in das abgelegene Bergdorf im Mattertal mehr haben.

Verzweifelt schilderte das Paar dem Zugbegleiter seine Situation. Dieser kam nach kurzer Abklärung zurück – und händigte den beiden Unterländern einen Gutschein für eine Taxifahrt aus, wie «Argoviatoday» berichtet. Über die unkomplizierte Lösung freute sich die Zürcherin. Etwas irritiert war sie dann aber, als die Taxifahrerin erzählte, solche Fälle kämen oft vor. «Es kann doch nicht sein, dass die SBB für jede Verspätung am Ende des Tages den Leuten ein Taxi oder gar eine Übernachtung bezahlen muss. Klar steigen die Billetpreise jedes Jahr», meint sie.

370’000 Franken Entschädigung

Dazu muss man fairerweise sagen, dass die SBB insgesamt sehr pünktlich ist: 2022 kamen 92,5 Prozent der Züge mit weniger als drei Minuten Verspätung an. Zum anderen regelt das Personenbeförderungsgesetz seit 2021 klar, wann und wie viel Transportunternehmen in der Schweiz Entschädigungen bei Verspätung oder Ausfall zahlen müssen. Bisher wurden 370'000 Franken ausbezahlt.

Wie eine Sprecherin der Branchenorganisation Swiss Pass gegenüber «Argoviatoday» erklärt, betrifft der vorliegende Fall die Tarifbestimmung T600. Laut dieser sind den Reisenden die Kosten für ein einmaliges Übernachten in einem Hotel der Mittelklasse (Zimmer und Frühstück) zu vergüten, wenn das Reiseziel mit dem letzten im Fahrplan vorgesehenen Anschluss nicht mehr erreichbar ist.

Nicht bei jeder Verspätung zahlt Transportunternehmen

«Ist anstelle einer Übernachtung beispielsweise die Weiterfahrt mit einem Taxi zu bevorzugen und bleiben die Taxispesen im Rahmen der Kosten für Übernachtung und Frühstück, so werden die Taxikosten übernommen oder rückerstattet», so die Sprecherin. Seien mehrere Reisende betroffen, so würden auch Minibusse oder Sammeltaxis organisiert.