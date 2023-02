Langstreckenflugzeug stürzt kurz nach dem Start beinahe ins Meer

Am 10. Januar 2023 hob der Qatar-Airways-Flug QR161 von Doha nach Kopenhagen ab. Alles schien in Ordnung, doch plötzlich sank die Maschine mit hoher Geschwindigkeit ab. Der Pilot übernahm und verhinderte einen Absturz.

Darum gehts Beim Start eines Flugs von Doha nach Kopenhagen kam es zu einem Zwischenfall.

Beinahe wäre die Boeing 787-8 abgestürzt.

Schlussendlich handelte es sich nur um einen kleinen Fehler.

Am 10. Januar rollte die Boeing 787-7 des Qatar-Airways-Flugs QR161 auf die Startbahn des Flughafens in Doha. Der Jet mit Ziel Kopenhagen hob wenig später ab, alles schien in bester Ordnung zu sein. Die Maschine stieg bis auf 550 Meter – dann ging etwas schief.

Der Dreamliner verlor rasant an Höhe, genau gesagt: Innerhalb von 24 Sekunden sackte er um 300 Meter ab. Dann stieg die 787-8 plötzlich wieder an. Rund sechs Stunden später landete der Airbus sicher in der dänischen Hauptstadt. Doch was war da passiert?

Flight Director wurde nicht aktiviert

Laut dem «Aviation Herald» steuerte der Co-Pilot zu diesem Zeitpunkt die Boeing 787. In einer Höhe von 490 Metern erhielt er die Freigabe, die Maschine zu steuern. Doch der Flight Director war nicht eingeschaltet: Dieser ist eine Führungshilfe, die dem Piloten dabei hilft, den korrekten Flugdaten zu folgen. In der Folge verlor das Flugzeug extrem schnell an Höhe. Schliesslich übernahm der Captain die manuelle Kontrolle und brachte den Jet wieder auf die richtige Flughöhe. Der Jet befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade noch 240 Meter über der Meeresoberfläche.

Dem «Aviaton Herald» zufolge wurden die Behörden erst am 8. Februar über den Vorfall informiert. Die Fluggesellschaft Qatar Airways widerspricht dieser Aussage. Eine interne Untersuchung soll den Vorfall nun klären.