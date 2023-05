Was passiert mit Passaia, Gloria und den Milky Way Crispy Rolls?

Die Migros will einen Ersatz für Passaia bieten.

Am meisten vermisst sie das Shampoo Gloria, das Getränk Passaia und die Milky Way Crispy Rolls.

Rivella Gelb, der Pingu-Sirup aus der Migros oder die Milka Lila Pause: In den letzten Jahren sind zahlreiche Kult-Marken aus den Schweizer Verkaufsregalen verschwunden. Die 20-Minuten-Community stimmte ab, welche Produkte sie am liebsten zurück hätte.

Schwer vermisst ihr vor allem zwei Produkte: Von den über 16’000 abgegebenen Stimmen waren jeweils 19 Prozent für das Passionsfrucht-Getränk Passaia von der Migros und das Shampoo Gloria Belle Fraîcheur von Unilever. Die Top 3 komplett machen die Milky Way Crispy Rolls von Mars mit 16 Prozent der Stimmen:

Viele vermissen diese Produkte. Es gibt Online-Petitionen und Facebook-Gruppen , in denen sich die Community ein Comeback wünscht. Gibt es dazu eine Chance? 20 Minuten hat bei den Herstellern nachgefragt.

Passaia

Ausschliessen wolle er nicht, ob Passaia irgendwann zurückkomme. Aber aktuell lege die Migros ihren Fokus auf das Passionsfruchtgetränk namens Tuca, das geschmacklich dem alten Passaia sehr ähnlich sei. «Vielleicht können wir mit Tuca sogar die Hardcore-Passaia-Fans bekehren?», so Stöpper.

Gloria Belle Fraîcheur

Gloria Belle Fraîcheur: Das Shampoo war das mit Abstand am meisten genannte Produkt unter allen Einreichungen der Community.

Über das Gloria-Shampoo, das es früher unter anderem in der Migros gab, schreibt Leserin Nadine voller Nostalgie: «Dieser Duft war so toll und die Haare dufteten tagelang danach.» Auch im Migros-Forum Migipedia und auf Facebook wünschen sich viele das Shampoo zurück.

Die Chancen für eine Rückkehr scheinen aber gering. Der britische Konsumgüterriese Unilever, der das Produkt einst herstellte, wimmelt Anfragen danach ab. Eine Antwort sei «aus Kapazitätsgründen» nicht innerhalb eines Tages möglich, heisst es bei der Pressestelle in Deutschland.

Milky Way Crispy Rolls

Milky Way Crispy Rolls: Nachdem sie aus dem Sortiment verschwunden waren, starteten Fans sogar eine Online-Petition.

Die Milky Way Crispy Rolls waren Waffeln mit Milchcreme-Füllung, getunkt in Schokolade. Von ihnen müssen sich Fans definitiv lossagen. Mars stellt sie nach einem Wechsel der Produktionsstätte nicht mehr her. «Leider bedeutet dies, dass das Produkt nun nicht mehr erhältlich ist und auch nicht mehr auf dem europäischen Kontinent eingeführt wird», sagt eine Sprecherin auf Anfrage.