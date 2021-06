Konfrontation im Schwarzen Meer : Passant findet brisante Geheimdokumente an Bushaltestelle in England

Im südenglischen Kent wurden fast 50 Seiten vertraulicher Dokumente deponiert. Darin geht es auch um den Streit zwischen Grossbritannien und Russland wegen des Kriegsschiffs «HMS Defender».

Ein anonymer Bürger fand an einer Bushaltestelle in England geheime Dokumente des britischen Verteidigungsministeriums.

In Grossbritannien sorgt der Fund geheimer Dokumente des Verteidigungsministeriums für Furore: Wie die «BBC» am Sonntag berichtete, wurde sie am Dienstagmorgen von einem anonymen Bürger auf den Fund hinter einer Bushaltestelle im südenglischen Kent hingewiesen. Sie enthalten demnach auch Dokumente zur Fahrt des britischen Zerstörers «HMS Defender» durch das Schwarze Meer, das am Mittwoch zu Auseinandersetzungen mit Russland geführt hatte.