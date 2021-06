Lausanne : Passant findet Leiche beim Place du Vallon

In Lausanne wurde am Samstag ein junger Mann tot aufgefunden. Die Todesursache ist noch nicht bekannt.

Am Rande des Place du Vallon wird der Fundort untersucht.

In Lausanne wurde ein Mann leblos aufgefunden.

Am Samstagabend gegen 20 Uhr fand ein Fussgänger am Rande des Place du Vallon in Lausanne einen leblosen Mann. Dies teilte die Lausanner Polizei mit.