Amriswil: Passant wird verfolgt und niedergeschlagen

Am Dienstag vor einer Woche wurde ein Mann von einem Unbekannten angegriffen und verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr am Rennweg in Amriswil. Der 49-jährige Passant grüsste einen Unbekannten beim Vorbeilaufen, dieser zeigte darauf eine heftige Reaktion. Nachdem der Passant den Mann gegrüsst hatte, reagierte dieser aufbrausend. Er verfolgte den Mann und rannte ihm bis zum Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses an der Poststrasse nach. Beim Eingangsbereich verpasste der Unbekannte dem 49-Jährigen einen starken Schlag. Das Opfer erlitt Verletzungen.

Wiederholte Fälle von Gewalt in Amriswil

Ein Angriff, wie er sich letzte Woche ereignete, ist in Amriswil unglücklicherweise kein Einzelfall. Bereits letztes Jahr wurden mehrere Fälle von Gewalt gemeldet. Ob es sich um ein strukturelles Problem in der Stadt Amriswil handelt, ist unklar. «Eine solche Tat kann überall passieren», so Daniel Meili von der Kantonspolizei Thurgau. «Personen können aus unterschiedlichen Gründen aneinandergeraten», so Meili weiter. Die Reaktion des Angreifers ist jedoch ungewöhnlich. Um die Sicherheit der Bewohner zu gewährleisten, werden öffentliche Orte in der Stadt nach und nach mit Kameras ausgestattet. Als Erstes wurden Videokameras bei der Sportanlage Tellenfeld angebracht.