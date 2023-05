Zürich HB: Passant schikaniert Reinigungskraft – «Ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft»

Echt oder gestellt? Eins steht für die Userinnen und User fest: So darf man nicht mit dem Reinigungspersonal umgehen.

20 Minuten hat mit dem Reinigungspersonal am Zürcher Hauptbahnhof gesprochen. Einige berichteten von ihren schlimmsten Erfahrungen.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie ein Passant am Zürcher Hauptbahnhof eine Reinigungskraft schikaniert .

«So ein Verhalten sollte man anzeigen können.» Ein Video des Instagram-Accounts «szene_isch_zueri» lässt Userinnen und User schockiert zurück. Darin wird gezeigt, wie am Zürcher Hauptbahnhof ein Passant seinen Papierabfall direkt vor einem Reinigungsangestellten zerreisst und vor dessen Füsse schmeisst. Als die Reinigungskraft die Papierfetzen aufräumen will, verhindert der Passant dies, indem er auf den Abfall tritt.

Während in den Kommentaren des Videos diskutiert wird, ob es echt oder gestellt ist, sind sich Instagram-Userinnen und User einig: So darf man nicht mit Reinigungskräften umgehen. 20 Minuten hat beim Reinigungspersonal am Zürcher Hauptbahnhof nachgefragt. Wie sich zeigt, ist der Vorfall kein Einzelfall: Mehrere Reinigungskräfte berichten sogar von noch schlimmeren Erfahrungen mit Passantinnen und Passanten.