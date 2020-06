vor 40min

Passant springt vors Auto und wird mehrere Meter durch die Luft geschleudert

Am Donnerstag kam es in Dornbirn zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Fussgänger springt sichtlich vor ein Auto und wird einige Meter in die Luft geschleudert. Der Lenker türmte vorerst, stellte sich aber später der Polizei.

von Gamze Ibis

Dornbirn (A), 11. 6. 2020: Ein 24-Jähriger überholte zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge und fuhr wieder auf seine Fahrspur. Zeitgleich betrat ein Fussgänger die Fahrbahn. Er gestikulierte mit seinen Armen in die Richtung des Autofahrers und sprang vor das Auto. Es kam zu einer Kollision. Der Passant wurde von der Motorhaube des Autos erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Nachdem der Lenker ohne anzuhalten die Unfallstelle verlassen hatte, wurde eine Sofortfahndung eingeleitet. Der 24-Jährige stellte sich der Polizei. Der Fussgänger wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Darum geht es In Dornbirn kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Passanten und einem Autofahrer.

Der Passant sprang aus unerklärlichen Gründen vor das Auto und wurde angefahren.

Der Lenker hat ohne anzuhalten die Unfallstelle verlassen, hat sich aber später der Polizei gestellt.

Der Fussgänger wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Ein 24-Jähriger lenkte am Donnerstag sein Auto in Lustenau auf der L 203 in Richtung Osten. Er überholte zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge und fuhr im Anschluss wieder auf seine Spur. Zeitgleich betrat ein 36-jähriger Fussgänger die Strasse und beobachtete den Überholvorgang, schreibt die Landespolizeidirektion Vorarlberg in einer Medienmitteilung. Der Fussgänger gestikulierte mit seinen Armen in die Richtung des Autofahrers und sprang augenscheinlich vor das Fahrzeug, da kam es zu einer Kollision.

Der 36-Jährige wurde von der Motorhaube des Autos erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Im Anschluss blieb der Fussgänger verletzt auf der Strasse liegen. Nachdem der Lenker ohne anzuhalten die Unfallstelle verlassen hatte, wurde eine Sofortfahndung eingeleitet. Der 24-Jährige stellte sich anschliessend der Polizei.

Ins Spital gebracht

Der Fussgänger wurde durch den Notarzt erstversorgt und anschliessend mit der Rettung ins Spital nach Dornbirn verbracht. Er wurde beim Unfall unbestimmt verletzt. Zur Klärung des genauen Hergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Feldkirch ein Sachverständiger herangezogen.