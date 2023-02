Berlin: Passanten entdecken Kinderleiche in einem See

Deutschland : Passanten entdecken Kinderleiche in Berliner See

Am Montagnachmittag ist neben einem Kleinkind auch eine Frau tot in einem See im Norden Berlins gefunden worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Mordes.

Im Berliner Bezirk Pankow sind am Montag die Leichen einer Frau und eines Kleinkindes in einem See gefunden worden. Passanten hätten die Leichen gegen 16.30 Uhr im Weissen See entdeckt, erklärte die Polizei Berlin auf Twitter. Demnach hat die Mordkommission die Ermittlungen zur Identität und zu den Umständen des Todes aufgenommen.