Am Samstag meldeten Passanten einen verletzten jüngeren Mann, der in der Region Schattenberg zwischen Balmberg und Welschenrohr SO aus dem Wald kam. Die Polizei hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn umgehend Ermittlungen aufgenommen und die Fahndung nach dem mutmasslichen Täter eingeleitet. Das Opfer wurde zur medizinischen Kontrolle in ein Spital gebracht. Es trug zum Tatzeitpunkt eine graue Trainingshose, einen schwarzen Pullover und darüber einen grauen Kapuzenpullover mit einem dunklen Daunengilet.