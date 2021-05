Totes Krokodil gefunden auf Baustelle in Villingen-Schwenningen (D)

Schwenningen (D), 02.05.2021: Am Sonntagvormittag wurde in einem Baustellenbereich ein ein Meter langes totes Krokodil gefunden. Die Polizei konnte feststellen, dass es sich um ein ausgestopftes Exemplar handelt, welches Unbekannte dort unerlaubt entsorgt hatten. Der Schwanz des Tieres fehlte teilweise. Nun sucht die Polizei nach den Besitzern des Krokodils.

In Schwenningen (D) wurde am Sonntag gegen 11 Uhr in einem Baustellenbereich auf der Strasse «Mühlweg» von aufmerksamen Personen ein totes Krokodil gefunden. Bei der Überprüfung stellte die herbeigerufene Polizei fest, dass es sich bei dem etwa ein Meter grossen Tier um ein «ausgestopftes» Exemplar handelte. Unbekannte hätten das Krokodil unerlaubt bei der Baustelle entsorgt, teilt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Medienmitteilung mit. Der Schwanz des Tieres fehlte teilweise.