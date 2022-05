Basel: Passanten finden Frau (36) mit schweren Brandverletzungen am Boden

Die Frau wurde in Basel an der Ecke Wiesenstrasse und Wiesendamm aufgefunden.

Am Freitagabend haben Passanten kurz nach 23 Uhr in Basel an der Ecke Wiesenstrasse und Wiesendamm eine schwer verletzte Frau aufgefunden, wie die Staatsanwaltschaft von Basel-Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. «Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass Passanten

die mit schweren Brandverletzungen am Boden liegende Frau aufgefunden und umgehend die

Rettungsdienste verständigt hatten.» Auf Anfrage von 20 Minuten teilte die Basler Staatsanwaltschaft mit, dass die Frau 36 Jahre alt ist.