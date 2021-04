Am Donnerstagabend fanden Passanten in der Stationsstrasse Rothenburg einen verletzten 29-jährigen Mann auf dem Trottoir, der durch die Rettungsdienste ins Spital überführt werden musste. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, gab der Mann an, er sei um 21.42 Uhr am Bahnhof aus dem Zug ausgestiegen. An der Stationsstrasse habe er ein kurzes Gespräch mit einer Frau geführt, worauf ihm ein unbekannter Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe. Das Opfer habe daraufhin das Bewusstsein verloren.