Dürrenäsch AG - Passanten halten bewaffneten Räuber nach Überfall fest

Ein 31-Jähriger hat am Freitagabend die Volg-Filiale in Dürrenäsch überfallen und Geld erbeutet.

Kurz vor 19 Uhr hat am Freitag ein Mann (31) die Volg-Filiale in Dürrenäsch AG betreten und eine Verkäuferin mit einer Pistole bedroht. «Er verlangte die Herausgabe von Bargeld», heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau. Mit dem erbeuteten Bargeld verliess der Mann wenig später das Lokal und floh mit einem Elektro-Scooter.