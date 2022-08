Grundeinkommen: Passanten können beim Paradeplatz bis zu 2500 Franken gewinnen 

Am 25. September kommt es in der Stadt Zürich zur Abstimmung über einen Pilotversuch zum Grundeinkommen.

Mindestens 500 Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher sollen in einem dreijährigen Pilotversuch ein monatliches Grundeinkommen erhalten: Darüber stimmen die Bürgerinnen und Bürger am 25. September ab. Der Versuch soll laut dem gemeinnützigen «Verein Grundeinkommen» wissenschaftlich begleitet werden, um Fakten zum bedingungslosen Grundeinkommen zu schaffen. Ebenfalls soll geprüft werden, ob das Grundeinkommen einen möglichen Lösungsansatz für eine finanzielle Existenzsicherung für alle darstellt.

Zustimmung in den Kreisen 4 und 5

«Mit der Los-O-Mat-Roadshow werden wir eine spektakuläre und auch etwas provokante Abstimmungskampagne führen, die über Zürich hinaus wirken wird», sagt Mit-Initiant Silvan Groher. «Wir haben eine Chance auf das weltweit erste, demokratische Ja zum Grundeinkommen», sagt auch Lara Can vom Initiativkomitee. «Zürich kann am 25. September als Vorreiterin vorangehen und Antworten auf die aktuellen Krisen erproben.»

Vorstösse für ein sogenanntes Grundeinkommen gibt es in der Schweiz immer wieder. Zuletzt wurde 2016 eine Initiative zum bedingungslosen Grundeinkommen aber mit über 75 Prozent klar abgelehnt. In der Stadt Zürich hatte die Vorlage jedoch viele Befürworterinnen und Befürworter. In den Stadtkreisen 4 und 5 legten damals gar 54,7 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner ein Ja in die Urne. Auch weil die neue Initiative parteiübergreifenden Zuspruch von Vertreterinnen und Vertretern der SP, GLP und der FDP geniesst, rechnet sich der Verein Grundeinkommen nun bessere Erfolgsaussichten aus.